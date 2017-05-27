В Приамурье увековечат память военнослужащего, погибшего в Сирии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. Память жителя Белогорска Амурской области Никиты Шевченко, погибшего в Сирии в июле 2016 года, увековечат на Мемориале воинской славы в его родном городе, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

В июле прошлого года стало известно, что российский рядовой Никита Шевченко погиб в сирийской провинции Алеппо при выполнении задачи по сопровождению колонны автомобилей Центра примирения враждующих сторон. Шевченко следовал на автомобиле сопровождения колонны с продуктами питания и водой для местных жителей. На въезде в населенный пункт рядом с автомобилем сработало заложенное боевиками самодельное взрывное устройство. Российские военные медики на месте боролись за жизнь тяжелораненого Шевченко, однако спасти его не удалось.

"Единогласным решением депутатов Белогорского городского Совета память погибшего Никиты Шевченко будет увековечена. Его имя будет занесено на Мемориал воинской славы Белогорска", — сообщает пресс-служба города.

Указом президента РФ "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга" Никита награжден орденом Мужества посмертно. В январе 2017 года награда передана вдове и четырехлетнему сыну погибшего, которые живут в Белогорске.