Власти Москвы не будут ставить коммерческих целей перед Фондом реновации

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Частным девелоперам не стоит опасаться конкуренции со стороны Фонда реновации, так как перед ним не будет стоять коммерческих целей, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

"Бизнесу не о чем волноваться", — заявил чиновник.

Москва всегда строила жилье за бюджет для городских нужд, пояснил он. По его словам, перед Фондом не будет стоять коммерческих целей: программа реновации — абсолютно социальная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Фонд содействия реновации в Москве, который может быть создан, должен быть полностью подчинен правительству столицы.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.