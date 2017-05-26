В Татарстане на волю выпустили краснокнижных пятнистых оленей и маралов

КАЗАНЬ, 26 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Две семьи краснокнижных пятнистых оленей и маралов, выращенных в одном из фермерских хозяйств Татарстана, выпустили в пятницу в дикую природу на территории Шумбутского заказника республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства экологии и природных ресурсов Айгуль Амирова.

"Сегодня впервые были выпущены в леса в Шумбутском заказнике восемь особей маралов и четыре — пятнистых оленей, выращенных в местном крестьянском фермерском хозяйстве "Дикая ферма". Когда-то эти животные обитали в Татарстане, но были истреблены еще в прошлом веке", — сказала Амирова.

По ее словам, мероприятие проводится в рамках Года экологии, планируется, что в течение года состоится еще несколько подобных. Основной их задачей является сохранение биоразнообразия животного мира республики и, в частности, животных, занесенных в Красную книгу.

Как рассказал управляющий крестьянским фермерским хозяйством "Дикая ферма" Альберт Камалеев, первое поголовье — 17 пятнистых оленей и 24 марала — было завезено на ферму в 2014 году с Алтая. Предварительно изучался опыт разведения маралов и пятнистых оленей в Германии, Чехии, проводились консультации с ведущими российскими специалистами. "На сегодняшний день поголовье составляет уже более 100 голов, в этом году ожидается еще отел в размере 20-30 голов", — уточнил он.

Маралы и пятнистые олени, которых выпустили в природу, были рождены уже в Татарстане, им исполнилось по три года. Все это время животные, по словам Камалеева, содержались в приближенных к естественным условиям, проводилась лишь подкормка, доступ людей был ограничен. При этом, несмотря на довольно сложный первый год, ни один из рожденных в республике оленят не погиб. Он отметил, что животных планируется выпускать в природу каждый год — исключительно тех, что родились в Татарстане, поскольку у маралов, например, есть особенность: животное приживается именно там, где родилось, а выпущенное в природу в другом регионе старается мигрировать на место рождения.

"Сейчас мы выпустили восемь голов маралов — один самец, семь самок. Три самки уже на последних сроках беременности, они в природе в ближайшее время отелятся, и эти оленята будут уже полностью адаптированы к окружающей среде, нашему климату", — рассказал глава хозяйства.

Камалеев сообщил, что в этом году в хозяйстве планируется построить 100 гектаров вольеров, а к осени завезти еще 30-40 голов животных, чтобы стадо постоянно обновлялось. По его словам, общее поголовье стада в течение пяти лет планируется довести до 300 голов.

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