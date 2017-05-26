Заммэра Москвы рассказал о масштабе строительства в ходе реновации

МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Около 20 миллионов квадратных метров нового жилья может появиться в Москве в результате программы реновации, рассказал в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

Сейчас на голосование жителей по участию в программе реновации вынесены 4566 домов общей площадью 15,1 миллиона квадратных метров, напомнил он.

"Если все эти дома останутся в программе после голосования, то для переселения нужно построить порядка 20 миллионов квадратных метров нового жилья с учетом городской среды", — сказал Хуснуллин.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.