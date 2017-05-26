Заммэра назвал районы для переселения по реновации в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин рассказал в интервью РИА Недвижимость в каких районах города есть квартиры, уже готовые для переселения в рамках реновации жилого фонда столицы.
"Квартиры, принадлежащие УГС, расположены в жилых комплексах на территории семи административных округов Москвы — Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Южного, Восточного, Западного и Центрального", — сказал Хуснуллин.
В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.