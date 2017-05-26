Генпрокуратура проверит программы расселения аварийных домов в регионах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ до 15 сентября проверить факты невключения в региональные программы переселения граждан домов, признанных аварийными, сообщается в поручениях президента по итогам совместного заседания госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку фактов невключения в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, домов, признанных аварийными до указанной даты", — говорится в поручениях.

В ходе заседания госсовета, которое состоялось 4 мая, президент заявлял о необходимости разобраться с ситуациями, когда по формальным и надуманным причинам люди не были включены в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.