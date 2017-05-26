Липецкая область примет участие во Всероссийском велопараде

ЛИПЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Более 5 тысяч жителей Липецкой области в воскресенье примут участие во Всероссийском велопараде, сообщил РИА Новости в пятницу сотрудник пресс-службы администрации области.

Всероссийский велопарад-2017 пройдет в каждом муниципалитете региона. Любители спорта и здорового образа жизни смогут не только проехать несколько километров на велосипеде, но и принять участие в различных спортивных соревнованиях..

"В Данковском районе пройдет праздник двигательной активности для детей и взрослых. Жители Елецкого района будут состязаться в спортивном ориентировании, в Краснинском районе пройдет соревнование по скандинавской ходьбе среди пожилых людей. Возможность проявить себя в гиревом спорте, перетягивании каната, эстафетах, состязаниях по дворовым видам спорта получат жители Липецкого района, а в Ельце пройдут соревнования по плаванию среди юных спортсменов", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что проведение таких масштабных спортивных акций в Липецкой области инициировал глава региона Олег Королев. Прошлым летом в Липецкой области состоялись несколько велопробегов. В каждом из них приняли участие велосипедисты из всех муниципалитетов области.

20 мая этого года прошел велопробег "За здоровое будущее", в котором принял участие глава региона. Кроме того, в Липецкой области постоянно проводятся спортивные соревнования, а также различного рода акции, направленные на привлечение липчан к здоровому образу жизни. В регионе создаются все условия для того, чтобы жители могли заниматься спортом. В каждом районе построен плавательный бассейн, продолжается строительство ледовых дворцов и спортивных площадок. Реализуется масштабный проект "Здоровый регион" и ряд других программ.

"Такие акции направлены на оздоровление нации. С каждым годом все больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни. Жители активно занимаются плаванием, хоккем, велосипедным и другими видами спорта", — прокомментировал РИА Новости Олег Королев.

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