Более тысячи детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, пройдут реабилитацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Более 1,5 тысячи детей живущих на загрязненных территориях, а также пострадавших в детском возрасте в Чернобыльской аварии из РФ и Белоруссии, пройдут курсы лечения в санаториях Союзного государства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Парламентского собрания cоюза Беларуси и России.

"В бюджете Союзного государства РФ и Белоруссии на эти цели предусмотрено 45,7 миллиона рублей. Ожидается, что курс лечения и оздоровления пройдут 1550 детей из Беларуси и России", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь член комиссии, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о планах создания реабилитационного центра для, пострадавших от Чернобыльской катастрофы в детском возрасте. "Для этого нужно, помимо нашего желания, объединить усилия власти. Необходима разработка дорожной карты для выработки правильных решений в этой области", — сказал депутат в ходе заседания комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии.

Он отметил, что центры, которые можно использовать в качестве базы для реализации проекта, уже существуют. "Нужно выбрать какой-то из них, чтобы оснастить самым современным оборудованием… У нас подобный опыт есть, теперь главное — найти механизм эффективной реализации", — сказал парламентарий.

Мероприятия по организации лечения и оздоровления пострадавших в детском возрасте в Чернобыльской аварии из районов Беларуси и России проводятся с 2002 года. В 2016 году курс лечения и оздоровления прошли 1373 человека, в том числе в белорусских санаториях 513 человек, в российских — 860 человек.

Списки пострадавших в детском возрасте, нуждающихся в оздоровлении, составляются администрациями республики Алтай, Калужской, Тульской, Брянской областей РФ, Республиканским центром по оздоровлению и санитарно-курортному лечения республики Беларусь.

Из бюджета Союзного государства оплачивается стоимость путевок, включая проезд в санатории от ближайшего к нему вокзала или аэропорта и обратно.