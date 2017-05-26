МЧС предупреждает москвичей о дожде, грозе и сильном ветре в пятницу

Молния над Останкинской телебашней в Москве. Архивное фото

Молния над Останкинской телебашней в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайший час с сохранением в течение дня и вечера до 23 часов 00 минут 26 мая местами в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи, повалу деревьев, повреждению рекламных конструкций, заторах на дорогах.

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