Получателям "дальневосточных гектаров" предложили вступать в кооперативы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разрабатывают проекты кооперативных объединений для освоения "дальневосточных гектаров", сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на замминистра Сергея Качаева.

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"Мы рассматриваем возможность освоения гектара в том числе с помощью кооперативных форм, когда граждане объединяются, например, для строительства жилья на своих участках. Одному осваивать участок сложнее. Всегда проще в каком-то объединении. Также расходы на создание инфраструктуры нести проще, когда они распределены среди нескольких участников. Плюс граждане, которые не могут лично осваивать участок, в кооперативе могут за счет коллективного участия освоить землю", – цитирует пресс-служба Качаева.

Как сообщил генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков, агентством уже разработаны предложения по кооперативному объединению по двум направлениям – строительству арендного жилья, производству и упаковке продуктов питания. Сейчас специалисты готовят окончательные расчеты. Разработка типовых предложений будет готова до конца лета. Первые предложения по развитию кооперации в рамках программы "дальневосточный гектар" будут представлены на Петербургском экономическом форуме, который стартует 1 июня.

"В странах G20 общее количество людей, вовлечённых в кооперативное движение, превышает 12% трудоспособного населения, а в России – меньше процента. Потенциал кооперативного движения колоссальный. Агентство должно разработать методические рекомендации и приглашать экспертов по созданию кооперативов на базе программы "дальневосточный гектар". Люди смогут объединиться по разным видам деятельности и получать консультационную поддержку", – приводит пресс-служба слова Тимакова.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. За период действия программы поступило 90 тысяч заявлений, около 17 тысяч земельных участков уже передано в пользование.