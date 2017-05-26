Получателям "дальневосточных гектаров" предложили вступать в кооперативы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разрабатывают проекты кооперативных объединений для освоения "дальневосточных гектаров", сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на замминистра Сергея Качаева.
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Как сообщил генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков, агентством уже разработаны предложения по кооперативному объединению по двум направлениям – строительству арендного жилья, производству и упаковке продуктов питания. Сейчас специалисты готовят окончательные расчеты. Разработка типовых предложений будет готова до конца лета. Первые предложения по развитию кооперации в рамках программы "дальневосточный гектар" будут представлены на Петербургском экономическом форуме, который стартует 1 июня.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. За период действия программы поступило 90 тысяч заявлений, около 17 тысяч земельных участков уже передано в пользование.