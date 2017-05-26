Глава Липецкой области вручил награды многодетным семьям

ЛИПЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Олег Королев сегодня вручил награды 25 многодетным семьям региона за сохранение и укрепление семейных традиций, ценностей семейной жизни, материнства и отцовства на празднике, посвященном Международному дню семьи, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Среди награжденных — педагоги, врачи, инженер, священнослужитель, работники правоохранительных органов, сельского хозяйства, водители, рабочие. Семейный стаж лауреатов — от 15 до 56 лет. Всего в 25 семьях воспитывается 110 детей. Областные премии многодетным семьям вручаются ежегодно, начиная с 2007 года, их размер составляет 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Одновременно с лучшими многодетными семьями области награждены 15 победителей и призеров областного публичного конкурса на определение лучшей семьи года, который проводится в регионе в восьмой раз. Конкурс проходил по пяти номинациям. Победители в каждой номинации получили в подарок микроавтобус. Призеры конкурса, занявшие второе место, награждены легковым автомобилем. За третье место в качестве подарков вручены комплекты бытовой техники.

Традиция чествования многодетных родителей существует в Липецкой области с 2007 года. Всего в регионе за 10 лет денежное поощрение получили 250 семей. Кандидатов на получение награды выдвигают органы местного самоуправления.

"Укрепление авторитета семьи, создание условий для полноценной жизни семей с детьми — первоочередная цель органов власти и гражданского общества. В сфере нашего особого внимания находятся многодетные семьи, количество которых с каждым годом растет", — сказал РИА Новости глава Липецкой области Олег Королев.

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