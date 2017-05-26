В ФИПИ исключили возможность утечек заданий и ответов ЕГЭ-2017

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Утечка заданий и ответов на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) полностью исключена, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

"Никаких утечек не может быть физически. Для этого система выстроена, проверена и показала свою способность в течение последних четырех лет", — заявила Решетникова в пятницу в ходе пресс-конференции, посвященной началу основного периода ЕГЭ, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она также предостерегла школьников от покупок какой-либо информации на сомнительных сайтах, обещающих задания и ответы на госэкзамен.

"Мы с сожалением видим, как… зарабатывают недобросовестные сайты", — пояснила она.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев также уточнил, что утечка заданий ЕГЭ невозможна, так как компьютеры, на которых они хранятся, не имеют выхода в интернет.

"Контрольно-измерительные материалы разрабатываются на компьютерах и хранятся на хранителях, которые не имеют выхода в сеть Интернет. Это закрытая комната, закрытый контур… Соответственно, если нет подключения, по какому адресу будет атаковать хакер?" — сказал Музаев.

Основной этап ЕГЭ начнется 29 мая с экзаменов по информатике и географии и продлится до 1 июля. С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам.