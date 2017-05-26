Голодец отметила потенциал для развития социальной сферы в Ингушетии

МАГАС, 26 мая — РИА Новости. Построенный в Ингушетии перинатальный центр, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, является одним из лучших в России, у региона хороший потенциал для развития социальной сферы, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

В пятницу Голодец во время рабочей поездки в Ингушетию приняла участие в открытии новой школы и детской больницы, а также осмотрела здание построенного перинатального центра, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.

"Перинатальный центр в Ингушетии — один из лучших в России, он построен по самым современным стандартам", — сказала Голодец на совещании в Магасе.

Она также отметила, что объекты, которые посетила в пятницу в Ингушетии, возведены качественно и в срок. "Это свидетельствует о том, что у региона хороший потенциал для развития социальной сферы", — сказал вице-премьер.