Топилин рассказал, что решения об индексации пенсий работающим пока нет

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство пока не приняло решения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Согласно поручению правительства, предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам должны быть внесены до 24 мая.

"Нет, таких решений нет", — сказал Топилин.