МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вечером в пятницу в Государственного Кремлевском дворце пройдет финал конкурса "Ты супер!". Юные таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Эстонии выйдут на главную сцену страны в компании самых ярких звёзд эстрады.
В финале концерта станет известно имя победителя проекта "Ты супер!", которого выберут голосованием жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Кроме того, будет объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" и станет известно, кто из ребят примет участие в музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".
После приезда в Москву ребята репетировали концертные номера в павильонах Мосфильма, которые максимально приближены по масштабам к сцене Кремлёвского дворца.
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
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