МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вечером в пятницу в Государственного Кремлевском дворце пройдет финал конкурса "Ты супер!". Юные таланты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины и Эстонии выйдут на главную сцену страны в компании самых ярких звёзд эстрады.

Финалистка из Абхазии Валерия Адлейба будет исполнять песню "Снится сон" с Игорем Крутым, вместе с ними споет академический хор. Кирилл Есин в компании Веры Брежневой исполнит хит "Лучшие друзья девушек — это бриллианты", а Нана Вардзелашвили и Тамара Гвердцители споют одну из самых известных грузинских песен — "Тбилисо". Карина Исмаилова и Ёлка, которая была в составе жюри конкурса, представят хит группы "No Doubt" "Don't speak".

В финале концерта станет известно имя победителя проекта "Ты супер!", которого выберут голосованием жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Кроме того, будет объявлен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" и станет известно, кто из ребят примет участие в музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".

После приезда в Москву ребята репетировали концертные номера в павильонах Мосфильма, которые максимально приближены по масштабам к сцене Кремлёвского дворца.

Финал проекта "Ты супер!" НТВ покажет в субботу, 27 мая, в 20:00. Напоминаем, что следить за судьбой конкурсантов, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложения "Ты супер!" для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта "Ты супер!", а также на YouTube.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

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