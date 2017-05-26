Путин поручил предоставить предложения по борьбе с фишинговыми сайтами

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября предоставить предложения по выявлению в интернете фишинговых сайтов, сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения:… по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, используемых для совершения мошеннических действий (фишинговых сайтов), в том числе в сфере персональных данных, и по ограничению доступа граждан к таким сайтам", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство также до 1 сентября должно предоставить предложения по совершенствованию госконтроля за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей, а также по расширению состава информации о продавце и о товарах, по размещению такой информации в интернете или в соответствующих мобильных приложениях продавца и лица, предоставляющего в интернете возможность заключить договор с продавцом и произвести оплату товара на свой банковский счет.

Помимо этого, Путин поручил в те же сроки предоставить предложения по развитию государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, включая разработку мобильного приложения, предусмотрев дополнительные меры, направленные на просвещение потребителей, а также на получение информации о лицензиях, сертификатах и иных документах, подтверждающих соответствие требованиям законодательства РФ, предъявляемым к товарам и продавцам.

Кроме того, правительство должно предоставить предложения по организации в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг консультирования населения по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам, касающимся прав потребителей на финансовых рынках и банкротства физлиц.

Также Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 ноября обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ограничение по требованию регулятора доступа к сайтам в интернете, используемым с нарушениями законодательства РФ, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий на финрынке.