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Общество

Путин ознакомился с обращением Миронова по ситуации вокруг Гоголь-центра

Сюжет:
Обыски в "Гоголь-центре" (31)
12:4626.05.2017
(обновлено: 12:53 26.05.2017)
02011
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с обращением по ситуации вокруг "Гоголь-центра" и режиссера Кирилла Серебренникова от кинематографистов и театральных деятелей, которое ему передал худрук Театра Наций, актер Евгений Миронов, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Ознакомился, тем более, действительно, у них (Путина и Миронова — ред.) был краткий разговор на церемонии награждения. По реакции мне сказать нечего", — сказал Песков журналистам.

В минувшую среду на церемонии вручения наград в Кремле Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием". Письмо подписали кинематографисты и театральные деятели. Под письмом подписались худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева, задержанная после обысков в Гоголь-центре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фигурантка дела о хищении госсредств в "Седьмой студии" признала вину

Накануне газета "Коммерсант" в своей статье привела цитаты из разговора Путина и Миронова после вручения наград в Кремле. Издание пишет, что президент в ответ на вопрос Миронова о том, зачем надо было проводить обыск у Серебренникова, сказал: "Да дураки".

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.

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