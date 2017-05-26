Путин ознакомился с обращением Миронова по ситуации вокруг Гоголь-центра

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с обращением по ситуации вокруг "Гоголь-центра" и режиссера Кирилла Серебренникова от кинематографистов и театральных деятелей, которое ему передал худрук Театра Наций, актер Евгений Миронов, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ознакомился, тем более, действительно, у них (Путина и Миронова — ред.) был краткий разговор на церемонии награждения. По реакции мне сказать нечего", — сказал Песков журналистам.

В минувшую среду на церемонии вручения наград в Кремле Миронов передал президенту письмо "с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием". Письмо подписали кинематографисты и театральные деятели. Под письмом подписались худрук МХТ им Чехова Олег Табаков, худрук театра "Ленком" Марк Захаров, актриса Чулпан Хаматова, а также Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова.

Накануне газета "Коммерсант" в своей статье привела цитаты из разговора Путина и Миронова после вручения наград в Кремле. Издание пишет, что президент в ответ на вопрос Миронова о том, зачем надо было проводить обыск у Серебренникова, сказал: "Да дураки".

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, с 2011 по 2014 годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", при этом общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.