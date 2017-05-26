Первый американец купил билет на теплоход из Владивостока в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Первый американец купил билет на теплоход по новому регулярному маршруту из Владивостока в северокорейский Раджин, сообщил РИА Новости гендиректор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.

"Сегодня билет на теплоход купил американец. У него американский паспорт. Работает в Северной Корее давно, раньше ездил через Хасан (поездом – прим.). Впервые нашим теплоходом пойдет, сегодня купил билет", — сказал Баранов. Он уточнил, что американец – корейского происхождения. Билет куплен на 23 июня. По словам собеседника, в Раджине работает много американцев.

Сегодняшний рейс отправляется из Владивостока в Раджин через несколько часов, судно уже швартуется у причала Морвокзала. "Сегодняшним рейсом пассажиров немного — девять человек, груза нет. Все идет по плану, все идет к тому, чтобы два тестовых рейса прошли. Были проблемы, но мы их "растолкали", — сказал собеседник. По его словам, этим рейсом также идет в Раджин глава дальневосточной туркомпании, чтобы посмотреть маршрут. Ее в Раджине встретит департамент туризма Расона.

"Третий рейс, надеемся, будет тихий спокойный, будут туристы из Китая — туроператор доложил", — добавил Баранов.

Первый рейс из Раджина прибыл во Владивосток на прошлой неделе. На втором рейсе в четверг уже прибыли первые туристы из Китая. Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

Как сообщалось ранее, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.