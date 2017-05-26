Первый американец купил билет на теплоход из Владивостока в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Первый американец купил билет на теплоход по новому регулярному маршруту из Владивостока в северокорейский Раджин, сообщил РИА Новости гендиректор компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.
Сегодняшний рейс отправляется из Владивостока в Раджин через несколько часов, судно уже швартуется у причала Морвокзала. "Сегодняшним рейсом пассажиров немного — девять человек, груза нет. Все идет по плану, все идет к тому, чтобы два тестовых рейса прошли. Были проблемы, но мы их "растолкали", — сказал собеседник. По его словам, этим рейсом также идет в Раджин глава дальневосточной туркомпании, чтобы посмотреть маршрут. Ее в Раджине встретит департамент туризма Расона.
"Третий рейс, надеемся, будет тихий спокойный, будут туристы из Китая — туроператор доложил", — добавил Баранов.
Как сообщалось ранее, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.