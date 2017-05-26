Васильева рассказала, каким будет обязательный ЕГЭ по истории

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории не будет аналогом курса истории КПСС, отечественную историю не будут переписывать и делать благостной, заявила в пятницу глава министерства образования РФ Ольга Васильева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Васильева отрицательно ответила на вопрос ведущего о том, не считает ли она, что с введением обязательного ЕГЭ по истории в России появится некий аналог "истории КПСС".

Она подчеркнула, что учитель истории должен преподавать свой предмет непредвзято, "навязывать мировоззрение не стоит".

"Мы не можем написать благостную историю, мы должны написать ту историю, которая есть. Единственное, что человек, который преподает в 10-11 классах и стоит на определенных различных платформах, он не должен этот класс, который ему верит, втягивать туда, на чем он стоит", — сказала Васильева.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года.