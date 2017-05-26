Путин поручил внести поправки в закон о нелегальных потребкредитах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 ноября 2017 года обеспечить внесение поправок в законодательство РФ по ужесточению наказания за нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, следует из списка поручений на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В апреле Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда президент подчеркнул, что важно принимать своевременные решения по защите интересов потребителей.
Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017 года.