Путин поручил внести поправки в закон о нелегальных потребкредитах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 ноября 2017 года обеспечить внесение поправок в законодательство РФ по ужесточению наказания за нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, следует из списка поручений на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… увеличение размера административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов, а также введение уголовной ответственности должностных лиц и административного приостановления деятельности юридических лиц в случае повторного совершения такого правонарушения", — говорится в поручении.

Ответственными за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В апреле Путин заявил о необходимости ужесточения требований по предоставлению потребительских займов. Тогда президент подчеркнул, что важно принимать своевременные решения по защите интересов потребителей.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017 года.