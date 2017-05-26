В Приморье выбрали имя пострадавшему от браконьеров тигренку

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Тигренку в Приморье, перенесшему операцию после того, как его ранили браконьеры, выбрали имя, сообщает Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

В середине января в Пожарском районе Приморского края был обнаружен раненый тигренок, его в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары боролись за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело. За достоверную информацию об обстоятельствах инцидента экологи назначили награду в 150 тысяч рублей. Сообщалось, что у тигра были повреждены глаз и кости черепа. Его успешно прооперировали 25 января.

"Всего в голосовании, посвященном дальнейшей судьбе животного, участвовало около 7 тысяч человек, более 400 из которых прислали на конкурс варианты имен для животного. Наиболее подходящее имя, по мнению жюри, придумала Худобина Галина Александровна, которая предложила назвать тигренка Сайхан, что означает благородный, красивый", — говорится в сообщении.

По данным специалистов, сейчас тигренок чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением.