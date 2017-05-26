Путин поручил разработать стратегию защиты прав потребителей до 2030 года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября разработать и утвердить стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, сообщается на сайте Кремля в пятницу.

"Разработать и утвердить Стратегию государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Срок – 1 сентября 2017 года", — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

Кроме того, Путин поручил до 15 сентября обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих применение контрольной закупки при осуществлении федерального госнадзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.