Карту "Тройка" можно будет пополнить через приложение без валидатора

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С помощью приложения "Метро Москвы" пассажиры смогут записать на транспортную карту "Тройка" все типы билетов, а также воспользоваться функцией удаленного пополнения. Эти опции станут доступны летом владельцам смартфонов на базе Android c поддержкой NFC. Сообщает mos.ru.

Пользователям будет достаточно приложить "Тройку" к мобильному телефону, пополнение счета пройдет через NFC-соединение. Пассажирам не придется активировать карту через желтые валидаторы на станциях метро.

"Очередное обновление приложения " Метро Москвы " выйдет летом этого года. Новые функции мы добавили по просьбе пассажиров. Сейчас приложение скачали уже около 330 тысяч пользователей", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, все больше москвичей используют приложение для пополнения карты "Тройка". В апреле было совершено свыше пяти тысяч таких операций, что на 36 процентов больше, чем в марте. Заммэра добавил, что рост популярности этой функции можно проследить по данным за последние несколько месяцев. В январе этого года было совершено 569 пополнений "Тройки" через "Метро Москвы", в феврале — уже более 1000, в марте — почти четыре тысячи. Сейчас пополнить "Тройку" с помощью "Метро Москвы" можно, используя счет банковской карты, мобильного телефона и другие платежные системы.