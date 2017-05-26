Жириновский и Рашкин вошли в список лидеров по числу запросов в СК

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России подсчитал, что в 2016 году к ним с запросами чаще всего обращались пять депутатов Госдумы, всего за год рассмотрено 2068 обращений парламентариев.
"Наибольшее количество обращений поступило от депутатов Государственной Думы Александра Хинштейна, Хож Магомеда Вахаева, Валерия Рашкина, Романа Худякова и Владимира Жириновского", — сообщила Петренко.
Анализ обращений свидетельствует, что в основном они содержат просьбы проверить обоснованность процессуальных решений следствия, законность увольнения сотрудников следственных органов, разъяснить жилищные и социальные вопросы, доводы об искажениях результатов выборов.
При наличии обоснованных доводов обращения депутатов удовлетворялись. Например, член Совфеда Ирина Гехт направила обращение о противоправных действий директора Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Челябинской области Валерия Огурцова. По итогам было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками центра, повлекшего существенные нарушения прав и законных интересов его воспитанников.
Помимо этого депутаты обращаются в Следственный комитет с предложениями подготовить отзыв на тот или иной законопроект. Мнение правоприменителей, которые дают рекомендации с учетом анализа результатов своей работы, понимая как можно улучшить правовые механизмы, позволяет сделать законопроект более сбалансированным, отметила Петренко.