Жириновский и Рашкин вошли в список лидеров по числу запросов в СК

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России подсчитал, что в 2016 году к ним с запросами чаще всего обращались пять депутатов Госдумы, всего за год рассмотрено 2068 обращений парламентариев.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, всего в 2016 году поступило 2068 обращений парламентариев, что на 7,4% больше, чем годом ранее (1925).

"Наибольшее количество обращений поступило от депутатов Государственной Думы Александра Хинштейна, Хож Магомеда Вахаева, Валерия Рашкина, Романа Худякова и Владимира Жириновского", — сообщила Петренко.

Анализ обращений свидетельствует, что в основном они содержат просьбы проверить обоснованность процессуальных решений следствия, законность увольнения сотрудников следственных органов, разъяснить жилищные и социальные вопросы, доводы об искажениях результатов выборов.

При наличии обоснованных доводов обращения депутатов удовлетворялись. Например, член Совфеда Ирина Гехт направила обращение о противоправных действий директора Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Челябинской области Валерия Огурцова. По итогам было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками центра, повлекшего существенные нарушения прав и законных интересов его воспитанников.

Однако в ряде случаев депутаты занимали исключительно позицию заявителя, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, либо настаивали на своей невиновности. Так было в случае с обращением депутата Госдумы V и VI созывов Олега Михеева о незаконном возбуждении полицией в отношении него уголовного дела, задержании в качестве подозреваемого, производстве обыска и изъятии находившейся в его пользовании автомашины и с обращением депутата Николая Паршина с жалобой на необоснованное привлечение его к уголовной ответственности в ходе расследования уголовного дела о совершении в составе преступной группы хищения путем мошенничества бюджетных средств в размере 25 миллионов рублей. В ходе проверок их доводы не подтвердились.

Помимо этого депутаты обращаются в Следственный комитет с предложениями подготовить отзыв на тот или иной законопроект. Мнение правоприменителей, которые дают рекомендации с учетом анализа результатов своей работы, понимая как можно улучшить правовые механизмы, позволяет сделать законопроект более сбалансированным, отметила Петренко.