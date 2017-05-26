В Москве начнут благоустраивать четыре улицы и три набережные

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Благоустройство четырех улиц в центре Москвы, а также трех набережных начнутся с 26 мая, сообщается в пятницу на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Работы по программе "Моя улица" стартуют вечером 26 мая на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. С 26 мая работы по программе "Моя улица" начнутся на Пречистенке, Волхонке, на Котельнической, Гончарной и Пречистенской набережных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью перекрывать улицы на время проведения работ не планируют, однако возможны временные ограничения для проезда автотранспорта.

Также работы по благоустройству стартуют с 26 мая на пешеходных площадях перед станциями метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Кроме того, в ночь на 27 мая на площади Тверская Застава начнутся работы по инженерной подготовке территории к последующему благоустройству по программе "Моя улица", движение по которой ограничивать не будут.

По данным портала, в 2017 году по программе "Моя улица" будет благоустроено более 80 городских территорий.