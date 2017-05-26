На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка о Белграде

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 26 мая по 8 июня на Гоголевском бульваре открыта фотовыставка под открытым небом "Белград — город давних времен", сообщает mos.ru.

На фотографиях запечатлены достопримечательности столицы Сербии. Город расположен у впадения реки Савы в Дунай, и именно здесь находится центр сербской культуры, образования и науки. Среди учреждений этих сфер Сербская академия наук и искусств, основанная в 1886 году, Национальная библиотека Сербии, появившаяся в 1832 году, Национальный музей и Национальный театр.