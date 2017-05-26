В Минобороны наградили журналистов-победителей фестиваля "Медиа-Ас-2017"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Минобороны России наградили журналистов-победителей всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас-2017", передаёт корреспондент РИА Новости.

В финальном этапе фестиваля участвовали 47 победителей окружного этапа и около 140 журналистских работ из столичного региона. При оценке работ учитывался уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность изложения. Победители объявлены по девяти номинациям.

В номинации "Лучшие кадры" (за цикл репортажей из Сирии) награды вручены Денису Федоненкову, специальному корреспондента телеканала "Звезда", и Дмитрию Петрову, специальному корреспонденту телеканала "Россия 1", автору цикла репортажей о деятельности российских вооруженных сил.

Лучшими новостными журналистами в номинации "Молния", где оценивается работа в информагентстве, стали Светлана Каражас – первый заместитель директора главной дирекции информации международного информационного агентства "Россия сегодня", и Павел Коряшкин – заместитель главного редактора информационного агентства "Интерфакс". Победу в номинации "Командный голос" за лучшую радиопрограмму одержал Игорь Ружейников, ведущий программы "Человек с ружьем" радиостанции "Маяк". Лучшим в номинации "Сила слова", которая присуждается за лучший материал в печатных СМИ, стала редакция журнала "Военный".

Журналистке из Крыма Юлии Розенберг, которая является автором и ведущей программы "Аты-Баты" на симферопольском телеканале ИТВ, вручена награда в номинации "Прорыв" за лучший дебют. Самым зорким "военным" фотографом в номинации "Главный калибр" жюри признало фотокорреспондента информагентства ТАСС Сергея Бобылева.

Лауреатом общероссийской ежегодной премии имени Виталия Джибути "За смелость, объективность и высокий профессионализм в освещении военной проблематики", которая вручается уже пятый год подряд, стал Сергей Вальченко – редактор информационного агентства редакции портала "Рамблер".

Торжественная церемония награждения победителей "Медиа-Ас-2017" состоялась в четверг вечером в Национальном центре управления обороной РФ. В ней приняли участие руководство Минобороны России, главные редакторы центральных телеканалов и печатных изданий, политики, спортсмены и общественные деятели.