НТВ объявляет о старте кастингов в детский проект "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет о начале кастингов в новый международный конкурс "Ты супер! Танцы" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новое международное шоу поможет талантливым детям реализовать свои танцевальные и хореографические способности. Лучшие хореографы страны соберутся на НТВ, чтобы доказать – танцевать может каждый!

Принцип отбора в детское шоу талантов "Ты супер! Танцы" будет такой же, как и в "Ты супер!": участниками смогут стать дети из приёмных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Участники проекта будут выбраны путем кастинга. Уже в июле те, кто успешно пройдет первый отборочный тур, отправятся в Москву.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, почему вокальный конкурс получил танцевальное продолжение: "Когда мы проводили кастинги для первого сезона, нас часто спрашивали – только ли вокально одарённые дети могут принять участие в конкурсе? Талантливо танцующих детей очень много – это и соло, и дуэты, и коллективы. Теперь и они смогут проявить себя".

Чтобы принять участие в кастинге, нужно зайти на страницу проекта на сайте и заполнить анкету участника. Если в проекте планирует принять участие пара или танцевальный коллектив, необходимо заполнить анкету каждому ребёнку. После этого нужно снять видео, в котором участник кастинга представляется: фамилия и имя (можно псевдоним), возраст, город, в котором проживает участник кастинга, и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой. Также, отдельным видеофайлом, прикрепить запись нескольких танцев ребенка (пары). Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Нужно прикрепить все видео к заявке, каждая видеозапись должна называться именем ребёнка-участника кастинга. Отправить заполненную заявку. Альтернативные варианты подачи заявки на кастинг описаны на сайте телеканала НТВ.

Результаты первого отборочного тура будут известны в июле 2017 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов.

Помогали детям раскрыть вокальные способности судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменёв.

"Ты супер!" — проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Уважаемые журналисты. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: +7 (495) 725-5381, +7 (495) 287-7140