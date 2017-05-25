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Общество

НТВ объявляет о старте кастингов в детский проект "Ты супер! Танцы"

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (66)
19:0725.05.2017
(обновлено: 19:08 25.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНТВ в партнёрстве со Sputnik представил новое шоу Ты супер!НТВ в партнёрстве со Sputnik представил новое шоу Ты супер!
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеканал НТВ объявляет о начале кастингов в новый международный конкурс "Ты супер! Танцы" для детей, оставшихся без попечения родителей. Новое международное шоу поможет талантливым детям реализовать свои танцевальные и хореографические способности. Лучшие хореографы страны соберутся на НТВ, чтобы доказать – танцевать может каждый!

Министр образования и науки Российской Федерации поддержала участников конкурса Ты супер!
© Фото : Пресс-служба НТВ
Министр образования и науки поддержала участников конкурса "Ты супер!"
Принцип отбора в детское шоу талантов "Ты супер! Танцы" будет такой же, как и в "Ты супер!": участниками смогут стать дети из приёмных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Участники проекта будут выбраны путем кастинга. Уже в июле те, кто успешно пройдет первый отборочный тур, отправятся в Москву.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал, почему вокальный конкурс получил танцевальное продолжение: "Когда мы проводили кастинги для первого сезона, нас часто спрашивали – только ли вокально одарённые дети могут принять участие в конкурсе? Талантливо танцующих детей очень много – это и соло, и дуэты, и коллективы. Теперь и они смогут проявить себя".

Чтобы принять участие в кастинге, нужно зайти на страницу проекта на сайте и заполнить анкету участника. Если в проекте планирует принять участие пара или танцевальный коллектив, необходимо заполнить анкету каждому ребёнку. После этого нужно снять видео, в котором участник кастинга представляется: фамилия и имя (можно псевдоним), возраст, город, в котором проживает участник кастинга, и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой. Также, отдельным видеофайлом, прикрепить запись нескольких танцев ребенка (пары). Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.  Нужно прикрепить все видео к заявке, каждая видеозапись должна называться именем ребёнка-участника кастинга. Отправить заполненную заявку. Альтернативные варианты подачи заявки на кастинг описаны на сайте телеканала НТВ.

Телеведущий Вадим Такменев, заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Елена Чепурных, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, продюсер Виктор Дробыш на пресс-конференции конкурса Ты супер!
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Проект "Ты супер!": тайны концерта в Кремле
Результаты первого отборочного тура будут известны в июле 2017 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов.

Помогали детям раскрыть вокальные способности судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменёв.

"Ты супер!" — проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Уважаемые журналисты. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: +7 (495) 725-5381, +7 (495) 287-7140

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