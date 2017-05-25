Последний звонок прозвенел для 1500 выпускников школ в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 25 мая — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии для 1500 одиннадцатиклассников и четырех тысяч девятиклассников прозвучал последний звонок, сообщает пресс-служба главы региона.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил всех выпускников республики на торжественной линейке в школе поселка Кавказский.

"Желаю всем вам успешно сдать экзамены и сделать очень серьезный выбор будущей профессии. Уверен, из вас вырастут настоящие патриоты, люди, которые будут делать историю нашей страны и нашей республики!" — сказал Темрезов.

Глава КЧР также поздравил учащихся и учителей школы с 35-летием со дня ее основания, отметив успехи, которыми славится образовательное учреждение. В 2016 году трое выпускников школы в поселке Кавказский стали призерами регионального этапа всероссийских предметных олимпиад, также ученики этой школы стали обладателями грантов главы Карачаево-Черкесии и главы администрации района.

На базе школы открылся районный центр развития одаренных детей, где по выходным дням дети из всех населенных пунктов Прикубанского района могут заниматься биологией, информатикой, физикой, математикой, историей и обществознанием.

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