Кадыров сравнил советскую антирелигиозную пропаганду с терроризмом

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил советскую антирелигиозную кампанию с терроризмом и рассказал, как в детстве в знак протеста резал пионерские галстуки.

"Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка (с.а.в.)", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он отметил, что для него как для истинного мусульманина религия занимает самое важное место в жизни, и он защищал свою веру с самого детства. Кадыров рассказал, что посетив в четверг родную школу в Центарое, он вспомнил, как отказывался носить красный галстук.

"Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР… Я помню, висели стенды – "Нельзя молиться в Уразу". А некоторые учителя вели слишком активную борьбу с религией. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Меня вызывали "на ковер", но от своих убеждений я не отказался. И никогда не откажусь", — написал Кадыров.

Он также сообщил, что в свое время отказался вступить в комсомол. "Причиной тому послужила опять же атеистическая пропаганда. К нам подходили во время месяца Ураза, давали воду, конфеты и смотрели, постишься ты или нет", — пояснил Кадыров.

По его мнению, советская атеистическая пропаганда раскалывала общество: запрещались религиозные учреждения, происходили аресты и гонения на духовенство, фактически убивалась религиозная жизнь граждан. Он подчеркнул, что "антирелигиозный советский морок остался в прошлом, как и терроризм на территории республики, который был уничтожен". "И сейчас мы живем в правовом государстве – России, в нашей конституции прописана свобода вероисповедания. В нашей стране верующие, как и священные писания, находятся под защитой закона", — подчеркнул глава Чечни.