В Брянской области выросло число отключений отопления в осенне-зимний сезон

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число технологических отключений подачи тепла в Брянской области за минувший отопительный сезон выросло на 21% по сравнению с осенне-зимним периодом (ОЗП) 2015-2016 годов, сообщается на сайте городской администрации.

"В общей сложности за время отопительного сезона произошло 621 технологическое отключение от подачи тепла, что превысило показатели сезона 2015-2016 на 130 случаев", — отмечается в сообщении.

Отопительный сезон 2016-1027 годов начался в Брянске с 22 октября, на 9 дней раньше традиционных сроков. По информации городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, при осуществлении пуска котельных наблюдалось значительное количество повреждений на теплотрассах, которые устранялись силами ГУП "Брянсккоммунэнерго".

В большинстве случаев подачу тепла возобновляли в нормативные сроки, предусмотренные законодательством. Тем не менее, ряд аварий не удавалось устранить оперативно. Так, в домах по улице Галерной отсутствовало отопление с 30 октября по 5 ноября 2016 года из-за аварии на бесхозном участке теплотрассы.

На сегодняшний день в Брянске выявлено 376 участков теплотрасс, не имеющих собственника. Более 120 из них муниципалитет уже принял на баланс. Сейчас комитет по ЖКХ разрабатывает программу по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла к новому отопительному сезону.