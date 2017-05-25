За счет средств Koktebel Jazz Party для школы Коктебеля купили компьютеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Благотворительные средства, собранные в ходе продажи билетов на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в 2016 году, были потрачены на приобретение техники для Коктебельской школы №1. Всего закупили девять интерактивных комплексов, 11 персональных компьютеров и десять комплектов мебели к ним. Также в здание школы провели интернет. Это оборудование корреспондентам РИА Новости (Крым) показал директор школы Сергей Жирадков.

© РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко Новые компьютеры в коктебельскую школу №1 закупались вместе с комплектами мебели © РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко Новые компьютеры в коктебельскую школу №1 закупались вместе с комплектами мебели

"Дмитрий Константинович (Киселев, генеральный директор МИА "Россия сегодня", — ред.) сказал: "На дворе XXI век. Мало того, что школа не соответствует всем нормам, а тут еще и дети не могут учиться в таких условиях, чтобы в конечном итоге создавать конкуренцию на большом рынке". Не секрет, что выпускники маленьких сельских школ, по сравнению с выпускниками городских, более зажаты в тисках отсутствия интерактивных технологий. Мы должны создать равные условия и равные возможности для детей. Это и есть те самые возможности", — заявил Жирадков.

Директор школы подчеркнул, что благодаря приобретенному оборудованию в школе создадут пункты проведения государственных экзаменов для учеников других общеобразовательных учебных заведений.

© РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко Директор коктебельской школы №1 Сергей Жирадков показывает накладную на проведение интернета в кабинеты © РИА Новости Крым/Владислав Сергиенко Директор коктебельской школы №1 Сергей Жирадков показывает накладную на проведение интернета в кабинеты

По словам Жирадкова, на покупку девяти комплексов, состоящих из ноутбука, колонок, проектора, интерактивной доски, прибора бесперебойного питания, было выделено более миллиона рублей. Компьютеры обошлись в 320 тысяч рублей, комплекты мебели к ним — в 38 тысяч рублей. Кроме того, за 15 тысяч рублей был приобретен принтер. На проведение интернета в кабинеты потратили 211 тысяч рублей.

Во второй день международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party-2016, который проходил 26-28 августа, председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев посетил общеобразовательную школу поселка Коктебель. Он осмотрел внутренний двор, отремонтированный за счет средств, собранных от продажи билетов на Koktebel Jazz Party-2015. При этом Киселев отметил, что после проведения капремонта внутренний двор стал соответствовать всем нормам безопасности учащихся. Кроме того, часть средств потратили на на обеспечение противопожарной безопасности помещений школы: приобрели новый противопожарный щит, первичные средства пожаротушения и огнетушители.

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