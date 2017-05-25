Ивановские власти выделили еще 140 млн рублей на информационное общество

ИВАНОВО, 25 мая — РИА Новости. Власти Ивановской области выделили в 2017 году дополнительно 140 миллионов рублей на реализацию региональной госпрограммы развития информационного общества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.

"В госпрограмме появился ряд новых направлений, финансирование которых ранее не предполагалось. Так, на поддержание работы систем межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота направлено, соответственно, 12,9 миллиона рублей и 9,8 миллиона рублей. На мероприятия по технической защите информации выделено полтора миллиона рублей", — уточнил собеседник агентства.

Также дополнительное финансирование получит проект "Развитие и сопровождение региональной информационной системы "Электронная школа". На обслуживание "Универсальной карты школьника" направят три миллиона рублей, на оплату услуг по выпуску и обслуживанию социальных карт жителей Ивановской области — 16,5 миллиона рублей.

Помимо этого выделены значительные средства на поддержку и развитие МФЦ в Ивановской области. "Муниципальным образованиям распределена субсидия на софинансирование расходов по обеспечению функционирования МФЦ. На эти цели будет направлено более 34 миллионов рублей", — приводит пресс-служба слова и.о. председателя правительства области Сергея Зобнина.

Ранее сообщалось, что ивановский проект "МФЦ для бизнеса" получил федеральную субсидию в размере 16,4 миллиона рублей, региональное финансирование составит 1,7 миллиона рублей.

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