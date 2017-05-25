В Совфеде призвали определить, кому именно полагается индексация зарплаты

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Законодателям нужно определить категории работников, чья зарплата подлежит индексации и которые не подпадают под действие майских указов, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов, с учетом инфляции.

"Нужно понять, что это за категории работников. Есть федеральные, региональные служащие, работники социальной сферы, которые не относятся к бюджетникам", — пояснил Рязанский. Он полагает, что эти категории трудящихся должны быть определены законодательно.

Сенатор считает, что вопрос об индексации заработной платы этим категориям работников может быть учтен при рассмотрении федерального бюджета на 2018 год, с учетом того, что бюджет возрастет в доходной части на сумму более 1 триллиона рублей. "Такое решение, возможно, будет принято и в текущем году, если при рассмотрении поправок в текущий бюджет будут внесены соответствующие изменения", — сказал глава комитета.

По мнению сенатора, с учетом того, что зарплаты этим категориям бюджетников не повышались несколько лет, индексация может быть проведена за весь период, пока их зарплата находилась на прежнем уровне.

Рязанский полагает, что поправки в законодательство будут готовить Минтруд и Минфин.

Майскими указами президента предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей. В министерстве образования и науки ранее отметили, что перед ведомством стоит задача к 2018 году довести зарплаты педагогов высшей школы до 200%, зарплаты школьных учителей в данный момент соответствуют уровню средней зарплаты в регионе.