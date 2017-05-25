Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб в пользу экс-супруги

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Суд отказался взыскать с президента "Норильского никеля" Владимира Потанина 215 миллиардов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи, сообщил РИА Новости представитель истицы Павел Коновалов.

"Суд отклонил иск Натальи Потаниной, посчитав, что пропущен срок исковой давности", — сказал он. Процесс по делу проходил в закрытом режиме.

В исковом заявлении бывшая жена миллиардера просила суд разделить совместно нажитое имущество — 15249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КМ Инвест", взыскав с бизнесмена Потанина в пользу истицы денежную компенсацию в счет причитающейся ей доли в общем имуществе в размере 215 288 852 916,37 рубля.

Согласно иску, "КМ Инвест" было совместным предприятием Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский никель", "Полюс Золото", ОПИН, "Росбанк", "Силовые машины", "РУСИА Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие" и другие. После развода ЗАО "КМ Инвест" было переименовано в ЗАО "Объединенные инвестиции" и ликвидировано.

В иске указано, что акции "КМ Инвест", в отличие от акций "Норильского никеля", находились в прямой собственности Потанина, в связи с чем они по статье 34 Семейного кодекса должны считаться совместной собственностью супругов.

Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.

Также бывшая супруга президента "Норильского никеля" подала в суд иск о взыскании еще 850 миллиардов рублей компенсации за акции трех иностранных компаний. Досудебная подготовка по этому делу назначена на 14 июня.

Потанин занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Агентство оценило его состояние в 16,6 миллиарда долларов.

В июне 2016 года Пресненский суд Москвы вынес решение, по которому Владимиру Потанину отошли элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 квадратных метра и часовня святой Тамары в подмосковной деревне Аносино, а Наталья Потанина получила компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке в 375 миллионов рублей, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье.

Наталья Потанина также пыталась отсудить у бывшего супруга пакеты акций "Норникеля" и "Интерроса", но проиграла спор во всех судебных инстанциях, включая Верховный суд России.

В феврале 2014 года мировой суд удовлетворил иск Потанина о расторжении брака.