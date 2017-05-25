В Смоленской области учредили почетный знак "За преданность службе"

СМОЛЕНСК, 25 мая — РИА Новости. В Смоленской области учрежден почетный знак "за преданность службе", которую будут вручать сотрудникам органов внутренних дел, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Как отметил представитель пресс-службы, депутаты областной думы на очередном заседании приняли проект регионального закона, предусматривающий учреждение новой награды. Законопроект внес на рассмотрение законодательного органа губернатор Алексей Островский.

По словам собеседника агентства, законопроект был разработан в целях поддержания безопасности и правопорядка на территории региона, противодействия терроризму и экстремизму, повышения уровня патриотического воспитания граждан и формирования непримиримости ко всем проявлениям преступности.

"Почетный знак станет высшей региональной наградой, которую будут вручать сотрудникам органов внутренних дел, проявивших мужество, героизм и самоотверженность при обеспечении охраны общественного порядка, общественной безопасности и борьбе с преступностью на территории Смоленской области в условиях, сопряженных с риском для жизни", — сказал глава региона.

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