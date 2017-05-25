СПЧ предложил внести поправки в законодательство о статусе военнослужащих

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко рассказали о своих предложениях по внесению поправок в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство, а также в законодательство о статусе военнослужащих, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы рассказали о своих предложениях по внесению изменений в уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство, а также в законодательство о статусе военнослужащих. В частности, мы предлагаем откорректировать нормы, касающиеся ежемесячных выплат членам семьи погибшего военнослужащего", — сообщил Федотов.

"Потому что на сегодняшний день в законе говорится, что семья военнослужащего ежемесячно получает выплату в размере 14 тысяч рублей, которая делится на всех членов семьи и дальше, — внимание — включая погибшего военнослужащего. Все члены совета считают, что эта норма просто безнравственна, нельзя так писать. Потому что денежные переводы в рай не принимают", — добавил глава СПЧ.

Ранее Федотов сообщал, что совет намерен подготовить предложения по совершенствованию норм уголовно-исполнительного кодекса в части определения места отбытия наказания, чтобы на практике человек мог отбывать наказание поблизости от места жительства. Также Федотов сообщал о планах СПЧ подготовить поправки в уголовно-исполнительный кодекс, которые позволяли бы членам совета посещать колонии и СИЗО без специального разрешения ФСИН в каждом конкретном случае.