СПЧ подготовит экспертное заключение по законопроекту о реновации

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовит экспертное заключение по законопроекту о реновации жилья в Москве с учетом вносимых в него сейчас поправок, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
"По вопросу реновации мы договорились, что совет подготовит экспертное заключение на проект федерального закона с учетом всех тех поправок, которые в этот закон вносятся сейчас", — сообщил Федотов.
В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.