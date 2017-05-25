СПЧ подготовит экспертное заключение по законопроекту о реновации

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве. Архивное фотоИнформационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве

Информационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве. Архивное фотоИнформационный центр голосования по реновации в центре госуслуг района Басманный в Москве

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовит экспертное заключение по законопроекту о реновации жилья в Москве с учетом вносимых в него сейчас поправок, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

В среду вечером состоялась встреча членов СПЧ с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил ранее Федотов, беседа продолжалась два с лишним часа, в ходе встречи удалось обсудить широкий круг вопросов, в том числе тему реновации.

"По вопросу реновации мы договорились, что совет подготовит экспертное заключение на проект федерального закона с учетом всех тех поправок, которые в этот закон вносятся сейчас", — сообщил Федотов.

Он уточнил, что СПЧ уже сейчас приступит к работе над документом, не дожидаясь рассмотрения документа во всех чтениях в Госдуме.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.