В семи городах Смоленщины проведут работы по формированию комфортной среды

СМОЛЕНСК, 25 мая — РИА Новости. Семь муниципальных образований Смоленской области в этом году примут участие в реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" — речь идет о Смоленске, Дорогобуже, Вязьме, Гагарине, Рославле, Сафонове и Ярцеве, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Программа, реализация которой рассчитана на период до 2022 года, направлена на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания граждан. На эти цели Смоленщине из средств федерального бюджета в 2017 году выделяется 174,7 миллионов рублей. Также предусмотрено софинансирование со стороны региона — в бюджете области на реализацию проекта предусмотрены более 40 миллионов рублей", — сказал представитель пресс-службы.

По словам губернатора региона Алексея Островского, проект по формированию комфортной городской среды является стратегическим направлением в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, которое объединяет усилия органов государственной власти, местного самоуправления и самих граждан в благоустройстве своих городов и районов.

При этом Островский отметил, что право выбора вариантов благоустройства остается исключительно за жителями. Губернатор предостерег от попыток решать за людей, что им нужно.

"Настоятельно рекомендую, чтобы в муниципалитетах не было даже малейших попыток решать за людей, что им нужно, а потом прикрывать свои решения видимостью общественной дискуссии. Хочу предупредить, если подобные ситуации возникнут, виновные понесут самую серьезную ответственность", — заявил Островский на заседании межведомственной комиссии, напомнив, что от итогов реализации проекта в текущем году будет зависеть его финансирование на последующие годы.

В пресс-службе сообщили, что на данный момент уже подготовлены перечни дворовых и общественных территорий, которые включены в проект в 2017 году, а также список запланированных на них работ. В текущем году в регионе будет благоустроено 84 дворовых территории и 12 мест массового посещения граждан.

Собеседник агентства отметил, что не позднее 31 декабря текущего года муниципальные образования должны приступить к разработке программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы.

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