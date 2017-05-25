В РЭУ им. Плеханова назвали востребованные экономические специальности

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ректор РЭУ имени Плеханова Виктор Гришин в преддверии школьного последнего звонка и предстоящих ЕГЭ рассказал РИА Новости, какие специальности нужны современному рынку труда и почему экономические и управленческие специальности еще много лет будут востребованными.

"Начиная с 1907 года, Плехановка готовит универсальных экономистов, способных проявить себя в любой области… Разносторонняя подготовка будущих экономистов позволяет им легко реализовываться в любой финансовой сфере, будь то налоги, кредитная система или бухгалтерский учет", — сказал Гришин.

Он отметил, что РЭУ сосредоточена на подготовке именно таких разносторонних профессионалов, которые умеют эффективно управлять товарными категориями, оценивать качество, безопасность и конкурентоспособность товаров, а также определять их подлинность, выявлять фальсификацию и обосновывать рыночную стоимость. В частности, современный товаровед – это специалист уже нового формата, обладающий знаниями и навыками в области товарного менеджмента и экспертизы, отметил ректор.

По его словам, сегодня специалист должен владеть не только российскими, но и международными стандартами качества и регламентациями бизнес-процессов, современными информационными технологиями, а также новыми методами продаж.

"Такие компетенции, безусловно, востребованы торговыми предприятиями всех форматов, маркетинговыми службами, консалтинговыми агентствами, экспертными организациями и многими другими субъектами потребительского рынка", — сказал Гришин, отметив, что 94% выпускников РЭУ трудоустраиваются по специальности в первый же год после выпуска.

По его словам, в настоящий момент самой популярной сферой в экономике является ритейл. "Тут как раз большая потребность в торговых работниках, товароведах, коммерсантах и тому подобное", — сказал ректор.

Ранее Рособрнадзор объявлял о том, что уделит повышенное внимание качеству экономического и юридического образования в России. В результате проверок многие вузы и филиалы, не соответствовавшие федеральным стандартам, лишились возможности выдавать дипломы гособразца экономистам и юристам.

"Наши выпускники – экономисты, юристы, финансисты, маркетологи, технологи, политологи, социологи, специалисты по IT-технологиям — востребованы во всех областях экономики и в России, и за рубежом. Многие из них, окончив университет чуть более трех лет назад, уже занимают руководящие посты в крупных компаниях и сами обращаются к нам за кадрами. Так что экономические и управленческие специальности еще на много лет останутся востребованными экономикой", — заключил Гришин.