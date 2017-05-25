Министерство труда сохранит часть законодательства СССР

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ряд норм трудового законодательства СССР и РСФСР в части проверки предприятий сохранится, соответствующий законопроект, по данным Минтруда РФ, одобрен на заседании правительства России.
"Чтобы этого не допустить, Минтруд определил ряд вопросов, содержащихся в актах СССР и РСФСР, которые должны по-прежнему подлежать проверкам. Это в том числе вопросы, связанные с назначением досрочных пенсий, установлением районных коэффициентов и надбавок", — сказал Топилин.
В ведомстве уточнили, что речь идет о законопроекте о внесении изменения в ФЗ в части исключения запрета проверки требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, по отдельным вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Кроме того, сохранятся нормы, касающиеся установления районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других местностях с особыми климатическими или экологическими условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.