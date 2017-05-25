Министерство труда сохранит часть законодательства СССР

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ряд норм трудового законодательства СССР и РСФСР в части проверки предприятий сохранится, соответствующий законопроект, по данным Минтруда РФ, одобрен на заседании правительства России.

В ведомстве напомнили, что федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ была зафиксирована невозможность осуществления проверки требований, установленных в нормативных правовых актах органов исполнительной власти СССР и РСФСР, с 1 июля 2017 года. При этом глава Минтруда Максим Топилин, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, пояснил, что такая ситуация может повлечь нарушение прав работников.

"Чтобы этого не допустить, Минтруд определил ряд вопросов, содержащихся в актах СССР и РСФСР, которые должны по-прежнему подлежать проверкам. Это в том числе вопросы, связанные с назначением досрочных пенсий, установлением районных коэффициентов и надбавок", — сказал Топилин.

В ведомстве уточнили, что речь идет о законопроекте о внесении изменения в ФЗ в части исключения запрета проверки требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, по отдельным вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

По данным Минтруда, законопроект предполагает, что проверки предприятий продолжат вестись с учетом советского законодательства в части применения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; применения списков работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение.

Кроме того, сохранятся нормы, касающиеся установления районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также в других местностях с особыми климатическими или экологическими условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, иных гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.