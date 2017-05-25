В Калининградской области откроют первый приют для кошек-доноров

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Первый в регионе приют для кошек-доноров крови планируют открыть в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на организатора проекта Ирину Носову.

В Подмосковье около 10 лет работает приют "Кошкин дом", который вносит значительный вклад в решение проблемы безнадзорных животных. Приют в Калининградской области организаторы проекта планируют запустить по такому же принципу.

"Мы подбираем кошек с улицы, чтобы было меньше бродячих животных, выхаживаем их, пролечиваем, вакцинируем, стерилизуем и подыскиваем им хозяев. Еще одна важная функция приюта – донорство кошачьей крови. Кошки, постоянно проживающие в приюте и подходящие по медицинским показаниям, спасают жизни другим животным", — рассказала Носова.

По ее словам, просьбы помочь с кошачьей кровью поступают в организацию из разных регионов, в том числе из Калининградской области.

Учреждение будет включать сам приют для кошек, в том числе доноров. Также на его базе будет работать гостиница для домашних питомцев. Организаторы проекта отмечают, что приют ответственно подходит к поиску новых владельцев – животные передаются на условиях договора, который предполагает отчет о судьбе питомца.

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