На шахте "Заречная" в Кемеровской области выплатили долги по зарплате

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Задолженность на шахте "Заречная" в Кемеровской области полностью погашена, на шахте "Алексиевская" работникам выплатили большую часть долга, говорится в сообщении Роструда.

Ранее в ходе проверок выяснилось, что администрация шахты "Заречная" задолжала зарплату за март 3385 работникам, сумма превысила 57 миллионов рублей. В шахте "Алексиевская" в марте зарплату не получили 982 работника, долг составил более 34 миллиона рублей.

"В результате принятых мер выявленная задолженность на шахте "Заречная" полностью погашена. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Также большая часть долга выплачена 982 работникам "Алексиевской". Сумма выплат составила 24,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Проверка продолжается, ликвидация задолженности находится на контроле гострудинспекции.