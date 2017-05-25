На шахте "Заречная" в Кемеровской области выплатили долги по зарплате

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Задолженность на шахте "Заречная" в Кемеровской области полностью погашена, на шахте "Алексиевская" работникам выплатили большую часть долга, говорится в сообщении Роструда.
"В результате принятых мер выявленная задолженность на шахте "Заречная" полностью погашена. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Также большая часть долга выплачена 982 работникам "Алексиевской". Сумма выплат составила 24,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Проверка продолжается, ликвидация задолженности находится на контроле гострудинспекции.