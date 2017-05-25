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Общество

Садовничий посоветовал желающим заниматься наукой, поступать в МГУ

11:2725.05.2017
(обновлено: 11:32 25.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фотоЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий посоветовал всем, кто мечтает заниматься наукой, поступать в Московский университет. Об этом он сказал РИА Новости накануне череды "последних звонков" в российских школах и старта ЕГЭ-2017.

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© Фото : Пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова
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"Ребята, окончившие МГУ, часто становятся учеными. И где бы наши выпускники ни работали — в научных организациях, в бизнесе, госкорпорациях, они всегда смогут заниматься наукой, используя те знания, которые получили здесь. Поэтому если кто-то хочет получить качественное образование – бесспорно нужно поступать именно в Московский университет", — рассказал РИА Новости Садовничий.

В настоящее время в самом университете работает около 300 академиков РАН и РАО, что является значительной частью всей Академии наук. "Естественно, каждый академик и своих учеников приобщает к науке", — добавил Садовничий. При этом ректор отметил, что сейчас понятие "ученый" стало более многогранным. Те, кто связан с наукой, трудятся не только в университетах и научных институтах, но и в государственных корпорациях, экспертных советах, частных фирмах.

Вид на Главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сергеев
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"Я считаю, что всем ребятам, которые хотят получить настоящее образование, которое потом всю жизнь будет помогать идти по карьерной лестнице, надо выбирать Московский университет, где в приоритете фундаментальные знания. Приобрести их в МГУ позволяет интегрированная магистратура — наше шестилетнее образование", — подчеркнул он.

Ректор также рассказал о предстоящей приемной кампании. По словам Садовничего, сейчас популярность набирают факультеты естественных и точных наук, например, факультет фундаментальной медицины, географический и геологический, мехмат и ВМК (Вычислительной математики и кибернетики). Традиционно востребованными остаются экономический и факультет государственного управления. Кроме того, очень большой интерес вызвал новый факультет космических исследований, хотя набор на эту специальность небольшой.

"Есть бюджетный план, который мы не можем превысить, но мы имеем возможность зачислить на контрактную основу значительное число абитуриентов, успешно сдавших экзамены", — добавил Садовничий.

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