У Таймыра начали ликвидацию последствий экологического ущерба

Вид с набережной Енисея в Дудинке. Вторая половина мая

Вид с набережной Енисея в Дудинке. Вторая половина мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) приступил к ликвидации последствий экологического ущерба в Арктической зоне. Об этом заявил в четверг командующий войсками округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Первый сформированный в этом году взвод по ликвидации последствий экологического ущерба в Арктической зоне в мае приступил к работе в Красноярском крае южнее полуострова Таймыр", — сказал Зарудницкий.

Командующий уточнил, что подразделение из 20 человек полностью укомплектовано военнослужащими по контракту и оснащено транспортными средствами повышенной проходимости. "Личный состав обеспечен инженерной техникой, спецоборудованием и необходимыми материальными средствами", — отметил Зарудницкий.

"В 2018 году округ сформирует еще один аналогичный взвод для экологической очистки земель Минобороны России в Арктике", — резюмировал командующий войсками ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации от Поволжья до Прибайкалья.