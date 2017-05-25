У Таймыра начали ликвидацию последствий экологического ущерба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) приступил к ликвидации последствий экологического ущерба в Арктической зоне. Об этом заявил в четверг командующий войсками округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Командующий уточнил, что подразделение из 20 человек полностью укомплектовано военнослужащими по контракту и оснащено транспортными средствами повышенной проходимости. "Личный состав обеспечен инженерной техникой, спецоборудованием и необходимыми материальными средствами", — отметил Зарудницкий.
"В 2018 году округ сформирует еще один аналогичный взвод для экологической очистки земель Минобороны России в Арктике", — резюмировал командующий войсками ЦВО.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации от Поволжья до Прибайкалья.