Теплоход из КНДР привез во Владивосток первых китайских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Первые туристы из Китая прибыли во Владивосток на грузопассажирском теплоходе по новому регулярному маршруту из северокорейского Раджина, передает корреспондент РИА Новости.
"Чисто (на судне – прим.), хорошо готовят еду, это понравилось. Путешествие комфортное, каюты хорошие", — рассказал журналистам один из туристов Ян Хунь Чо.
Во Владивостоке китайцы планируют осмотреть местные достопримечательности и пока не знают, будут ли возвращаться на родину морем через Раджин. "Больше туристов будет в июне, рекламу в Китае делают. Пока собираются туристы. Не знаю, сколько их будет, но соберутся. Много компаний (в КНР – прим.) интересуются этим направлением", — рассказал он.
В КНДР повезут сою
"Это начало (морского сообщения – прим.), я воспринимаю это нормально. На третий рейс уже забукированы туристы из Хуньчуня, и уже груз появится… Вырисовываются 4 тысячи тонн сои – гуманитарный груз на Северную Корею", — сказал Баранов, отметив, что этот груз может пойти в одном из следующих рейсов.
Также он отметил, что директор одной из российских туркомпаний намерена пойти в рейс, чтобы посмотреть маршрут до КНДР для туристов из РФ.
"Туристов из КНДР, наверное, пока не будет. Там есть сложности. А рабочие — 170 человек должен забрать, они постоянно мигрируют", — добавил Баранов.
Как сообщалось ранее, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза.
Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.