Теплоход из КНДР привез во Владивосток первых китайских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Первые туристы из Китая прибыли во Владивосток на грузопассажирском теплоходе по новому регулярному маршруту из северокорейского Раджина, передает корреспондент РИА Новости.

Судно в четверг утром прибыло к морвокзалу Владивостока с опозданием из-за непогоды. На причал сошли первые китайские туристы, которые поделились впечатлениями от поездки.

"Чисто (на судне – прим.), хорошо готовят еду, это понравилось. Путешествие комфортное, каюты хорошие", — рассказал журналистам один из туристов Ян Хунь Чо.

Во Владивостоке китайцы планируют осмотреть местные достопримечательности и пока не знают, будут ли возвращаться на родину морем через Раджин. "Больше туристов будет в июне, рекламу в Китае делают. Пока собираются туристы. Не знаю, сколько их будет, но соберутся. Много компаний (в КНР – прим.) интересуются этим направлением", — рассказал он.

В КНДР повезут сою

По словам гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, этим рейсом во Владивосток прибыли три китайских туриста и четыре россиянина – рыбаки, сменившиеся с судна.

"Это начало (морского сообщения – прим.), я воспринимаю это нормально. На третий рейс уже забукированы туристы из Хуньчуня, и уже груз появится… Вырисовываются 4 тысячи тонн сои – гуманитарный груз на Северную Корею", — сказал Баранов, отметив, что этот груз может пойти в одном из следующих рейсов.

Также он отметил, что директор одной из российских туркомпаний намерена пойти в рейс, чтобы посмотреть маршрут до КНДР для туристов из РФ.

"Туристов из КНДР, наверное, пока не будет. Там есть сложности. А рабочие — 170 человек должен забрать, они постоянно мигрируют", — добавил Баранов.

Первый рейс из Раджина прибыл во Владивосток на прошлой неделе. Судно пришло без туристов на борту, теплоход привез россиян и представителей китайских туркомпаний, которые решили проверить маршрут. Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

Как сообщалось ранее, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1500 тонн груза.

Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5-6 тысяч рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.