Костромская область признана лучшей по эффективности управления лесами

КОСТРОМА, 24 мая – РИА Новости. Костромская область заняла первое место в России в рейтинге эффективности управления лесами – за два года регион выбился в лидеры с 30-го места рейтинга, говорится в аналитическом материале Министерства природных ресурсов и экологии России. Уточняется, что рейтинг был подготовлен Рослесхозом.

"Уверенный рост эффективности исполнения переданных полномочий демонстрирует Костромская область: если в 2014 году регион занимал 30-е место, в 2015 году – 13-е место, то по итогам 2016 года он занял 1 место", — говорится в аналитическом материале

Высокие показатели эффективности, как отмечается в анализе, свойственны регионам Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а низкие показатели – для субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Согласно сообщению администрации Костромской области, основным критерием оценки работы регионов является, прежде всего, качество подготовки к лесопожарному сезону. Власти уточняют, что регион ежегодно серьезно готовится к лесным пожарам, проводятся тренировки с участием всех оперативных служб и силовых ведомств.

"В 2017 году арендаторы лесных участков на 95% укомплектованы средствами пожаротушения. Сформированы и укомплектованы пять пожарно-химических станций лесопожарной службы департамента лесного хозяйства. В 2016 году приобретен квадрокоптер, который используется для точного определения очагов пожаров и видеофиксации. На вышках операторов сотовой связи размещено 18 видеокамер", — говорится в сообщении.

Кроме того, департамент лесного хозяйства занят оснащением пожарно-химических станций инвентарем и оборудованием, а также техникой от Минобороны РФ; в нынешнем году планируется передать еще четыре специализированных автомобиля высокой проходимости. Отмечается, что в лесах региона постоянно ведется четырехуровневое наблюдение за пожарной опасностью – наземное, авиационное, космомониторинг и видеомониторинг.

Другие новости региона читайте здесь>>