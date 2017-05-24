Более 500 московских кварталов могут попасть в программу реновации

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Более 500 кварталов в Москве попадают в программу реновации жилья, заявил на круглом столе в рамках выставки "АРХМосква" заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Понимаем это совершенно точно", — сказал он, пояснив, что такой вывод можно сделать из результатов голосования о включении домов в программу реновации, начавшегося 14 мая в Москве.
Хуснуллин подчеркнул, что программа является "градостроительным вызовом" для столицы.
"Это работа на ближайшие 15-20 лет", — уточнил он. При этом Хуснуллин обратил внимание на то, что мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках реализации программы поставлена задача сформировать "новый образ жизни".