Госдума одобрила постановление о доработке "лесной амнистии"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила постановление, внесенное на рассмотрение комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, о доработке законопроекта, устраняющего противоречия в государственных реестрах в области лесных отношений.

Законопроект, получивший название "лесная амнистия", направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории.

Комитету Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям совместно с правительством РФ поручается уточнить положения проекта закона при учете приоритета определенных категорий земель.

Согласно постановлению, участок подлежит отнесению к землям и территориям особо охраняемых природных территорий, к землям водного фонда и к землям объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры) при их пересечении с землями лесного фонда. При этом при пересечении земель лесного фонда и земель запаса признается приоритет лесного фонда.

Комитету и правительству также поручается предусмотреть дифференцированный подход к применению механизмов устранения противоречий между реестрами в зависимости от времени возникновения соответствующего пересечения границ и с учетом законодательства, действовавшего на момент возникновения такого пересечения. Депутаты и представители кабмина в этом случае должны учесть социальные последствия изъятия соответствующих участков у их владельцев и экологическую значимость участков.

Кроме того, комитет и кабмин должны будут предусмотреть механизмы сохранения лесных насаждений при включении в границы населенных пунктов земельных участков из земель лесного фонда до установления в отношении таких земельных участков градостроительных регламентов на основе процедуры публичных слушаний. Также предусматривается разработка механизмов защиты лесопарковых зеленых поясов.