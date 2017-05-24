Правительству предложили тестировать студентов на радикальный исламизм

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Участники конференции "Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи" предложили российскому правительству тестировать старшеклассников и студентов на принадлежность к радикальным исламистам, говорится в резолюции.

Конференция состоялась в Уфе на базе Российского исламского университета при содействии Национального антитеррористического комитета.

"Ввести процедуру обязательного тестирования молодых людей – учащихся старших классов средней школы, студентов колледжей и вузов на предмет принадлежности к последователям радикального ислама, восприимчивости идей экстремистского толка и наличия суицидальных наклонностей", – говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, участники конференции предложили ужесточить контроль за выезжающими за рубеж для получения религиозного образования российскими гражданами. В этой связи предлагается создание представительств в наиболее популярных странах и вузах, где российские студенты смогут компактно проживать.

"Зоной риска является мировоззренческий нигилизм подростков, дистанцированность определенной части молодежи от традиционных для народов России национальных и религиозных духовных ценностей, разрыв связей между поколениями в семьях, культурное и религиозное невежество", – добавляют авторы резолюции.

При этом участники конференции подчёркивают, что намерены внедрить в практику противодействия идеологии терроризма прорывные технологии, "нацеленные не на отражение идеологических атак зарубежных эмиссаров, как это происходит сегодня, а на опережение противника во избежание распространения экстремистских умонастроений".

Как отмечается в резолюции, предложения направляются Федеральному Собранию России, правительству России, а также правоохранительным службам и ведомствам. Конференция прошла при поддержке министерства образования и науки России, Центрального Духовного управления мусульман России и других ведомств.